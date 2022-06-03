Астана, 3 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» национальная сборная Казахстана в матче первого тура групповой стадии Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Азербайджана. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Юрий Кириллов и игрок команды «Зенит» Нуралы Алип

Стартовые составы команд:

Казахстан: Игорь Шацкий, Нуралы Алип, Елдос Ахметов, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Аслан Дарабаев, Асхат Тагыберген, Бауыржан Байтана, Эльхан Астанов, Абат Аймбетов.

Азербайджан: Шахтрудин Магмедалиев, Бахлул Мустафазадзе, Ходжатолла Хагверди, Бадави Гусейнов, Азер Салахлы, Максим Медведев, Эмин Махмудов, Эдди Паскупаль, Алексей Исаев, Ринат Дадашов, Махир Эмрели.

На матч назначена венгерская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судья — Венцель Тоти Иштван Альберт.