Кызыл, , 16:43 — REGNUM В Туве по факту гибели ребёнка во время купания проводится проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Вода Bankoboev.Ru

«В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти во время купания в озере Хадын десятилетнего мальчика. По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что 1 июня 2022 года ребёнок отдыхал у озера Хадын с матерью и бабушкой. Когда мать отлучилась, ребёнок забежал в воду. Мать обнаружила мальчика уже без сознания. Прибывший экипаж скорой помощи констатировал его смерть.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.