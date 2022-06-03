Москва, 3 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Известный комик Гарик Харламов отреагировал на продолжительное отсутствие «Давай Поженимся» в телеэфире. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 июня.

Скриншот с YouTube Гарик Харламов

В своём микроблоге комик поделился роликом, в котором были показаны лучшие фрагменты популярной передачи под песню Дмитрия Маликова «Я так скучаю по тебе». Само видео Харламов подписал: «Скучаю».

Напомним, что шоу «Давай Поженимся» пропало из телеэфира в конце февраля 2022 года. Вернётся ли программа на телеэкраны — неизвестно.