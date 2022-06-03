Саратов, 3 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Гагарин» открыли новый дневной авиарейс в Москву. Ежедневные перелеты с 1 июня начала авиакомпания S7 Airlines, сообщает пресс-служба саратовской воздушной гавани.

gsv. aero Международный аэропорт «Гагарин» в Саратове

Ежедневно вылет из Москвы осуществляется в 08:45 (мск), прибытие в Саратов в 11:15 (местное время). Обратный вылет из Саратова запланирован в 12:05 (местное время), посадка в Москве (аэропорт Домодедово) в 12:40 (мск).

ИА REGNUM напоминает, в летний период авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться с 17 июня дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

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