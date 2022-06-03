Тирана, 3 июня 2022, 16:52 — REGNUM Двое пожилых албанцев были 2 июня ограблены неизвестными в собственном доме в высокогорном поселке Вермош.
Как сообщает Euronews Albania, после ограбления неизвестные попали в аварию и под дулом автомата угнали новую машину.
После этого преступники направились в сторону КПП Грабом на границе Албании и Черногории.
Около границы преступники покинули автомобиль и пешком направились через границу. Полиция ведет работу по раскрытию происшествия.
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