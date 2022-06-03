Тирана, 3 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Двое пожилых албанцев были 2 июня ограблены неизвестными в собственном доме в высокогорном поселке Вермош.

Цитата из к/ф «Тумстоун: Легенда дикого запада». Реж. Джордж П. Косматос, Кевин Жарр. 1993. США Дикий запад

Как сообщает Euronews Albania, после ограбления неизвестные попали в аварию и под дулом автомата угнали новую машину.

После этого преступники направились в сторону КПП Грабом на границе Албании и Черногории.

Около границы преступники покинули автомобиль и пешком направились через границу. Полиция ведет работу по раскрытию происшествия.