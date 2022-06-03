Ульяновск, 3 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В ещё одного жителя Ульяновской области стреляли из пистолета. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Информация о происшествии поступила в полицию из больницы, куда с ранениями был госпитализирован житель одного из посёлков Ульяновского района. Правоохранители в ходе разбирательств установили, что в тот день потерпевший во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым. По данным управления, во время конфликта предполагаемый злоумышленник достал травматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента, попав в грудь и подключичную область.

Подозреваемый задержан. В ведомстве сообщают, что на его приусадебном участке обнаружен травматический пистолет и револьвер системы «Наган».

Револьвер направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая 2022 года в Ульяновске обстреляли витрину кофейни, подозреваемый задержан. В апреле возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Николаевского района из самодельного пистолета.

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