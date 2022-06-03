Волгоград, , 16:41 — REGNUM Подозреваемого в сбыте сильнейшего наркотика задержали полицейские в Волгограде — гражданин одной из республик Туркестана готовил к сбыту 500 граммов запрещённого вещества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Задержание

Иностранец арендовал квартиру в Тракторозаводском районе. Злоумышленник расфасовывал там наркотики для сбыта через тайники. При обыске оперативники обнаружили в кастрюле пакеты с сильнейшим веществом общим весом 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело, 24-летний подозреваемый заключён под стражу.