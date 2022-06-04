Москва, 4 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Благодаря федеральному проекту «Цифровые технологии», участниками программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса стали десять новых правообладателей программного обеспечения. Ранее Минцифры приглашало компании предложить свои цифровые решения для участия в программе.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Программа дополнилась продуктами компаний:

«Астрал-Софт» (электронный документооборот);

«Электронный экспресс» (электронный документооборот);

«Смартьюб» (решения для привлечения новых клиентов);

«Supl. biz» (платформа для поиска поставщиков и покупателей);

«PalitrumLab» (мониторинг и анализ социальных медиа);

«HRlink» (оптимизация работы отдела кадров);

«Глобал Мониторинг» (оптимизация логистики);

«Kickidler» (система учета рабочего времени);

«Teachbase» (платформа для обучения персонала);

«Ot-soft» (цифровизация охраны труда).

«Мы видим, что запущенная программа поддержки стимулирует компании малого и среднего бизнеса внедрять российские цифровые решения. За два месяца с 50% скидкой было приобретено более 100 тысяч лицензий. А всего с момента старта программы в прошлом году — свыше 400 тысяч на сумму 900 млн рублей. Перечень доступного ПО непрерывно обновляется. В него включаются новые продукты, которые могут успешно использовать наши предприниматели», — рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Льготные условия реализованы за счет компенсации половины стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП.

«Сейчас в программе 98 программных продуктов от 32 российских правообладателей. Отбор новых участников продолжается — подать заявку можно на портале Госуслуг. Также совместно с регионами мы провели опрос представителей малого и среднего бизнеса, узнав, какое ПО они хотят видеть в программе. По итогам более чем 190 правообладателям будет направлено приглашение представить свои продукты», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«В настоящее время работу своих продуктов в России приостановили такие крупные иностранные вендоры, как IBM, Fortinet, Tenable и McAfee, которые, в том числе, отказались от дальнейшего сопровождения уже проданных ИБ-решений. Помимо этого, сам функционал такого софта в условиях усиления санкций требует логического перехода на отечественные разработки.

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» российские госкомпании 1 января 2025 года будут ограничены в использовании зарубежных средств защиты информации, а уже с 31 марта этого года запрещены государственные закупки зарубежного ПО для использования на объектах критической инфраструктуры без согласования», — пояснил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов.

При поддержке РФРИТ вендор доработал функционал «СерчИнформ SIEM» — собственной системы мониторинга и управления событиями безопасности. Продукт внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сертифицирован ФСТЭК.

«Продукт «СерчИнформ SIEM» анализирует сетевую инфраструктуру, выявляя аномалии и потенциальные угрозы на самом раннем этапе, а также пресекает попытки несанкционированного доступа и предотвращает сбои в работе ИТ-инфраструктуры. Все необходимые инструменты ИБ работают в одной экосистеме. Внедрение основных систем для обеспечения внутренней безопасности (DLP-, DCAP‑ и SIEM-системы) комплексно решает вопрос защиты данных — на уровне файловых хранилищ, каналов передачи и всей ИТ-инфраструктуры», — отметил руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика», Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации МСП. Оператор — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Компании могут приобретать ПО российских производителей за полцены. Производителям же 50% стоимости лицензии компенсирует государство.

Список ПО постоянно пополняется — правообладатели могут подать заявку на участие в программе. От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП.