Вашингтон, , 16:58 — REGNUM 14-летняя американка Харини Логан выиграла чемпионат США по Spelling Bee, в котором участники должны произнести слово по буквам, воспроизведя его письменную, словарную форму, сообщает 3 июня Reuters.

Пчела

В качестве приза девочка получила $50 тысяч, а также дополнительные денежные призы и книги от Merriam-Webster и Encyclopedia Britannica.

Ей удалось обойти 12-летнего Викрама Раджу из Денвера, который получил $20 тысяч за второе место.

Напомним, что в прошлом году победу в чемпионате одержала 14-летняя афроамериканка Заива Аван-гард, готовящаяся стать профессиональной баскетболисткой.

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