Москва, , 16:33 — REGNUM В России необходимо утвердить пятилетнюю программу дорожного строительства. Об этом 3 июня заявил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин журналистам на брифинге.

Марат Хуснуллин Mos.ru

«Нам нужна программа пятилетнего строительства для нескольких факторов. Первый фактор: мы в условиях санкционного давления должны понимать, как мы будем планировать работу на ближайшие годы. Как будем планировать работу с точки зрения управления финансами и с точки зрения загрузки подрядных организаций, с точки зрения производства строительных материалов, покупки техники. Эта плановость нужна обязательно», — заявил Хуснуллин.

«Второе: у нас в стране находится примерно 1 млн 600 км дорог. Около 1 млн — это муниципальные дороги, около 500-550 тыс. — региональные дороги, и порядка 60-70 тыс. — это федеральные дороги. Так как эти дороги финансировались с разных уровней бюджета, к сожалению, они не были до конца взаимоувязаны», — продолжил он.

По его словам, в пятилетней программе заложена связанная сеть дорог.

«Мы ставим себе задачу в 105 агломераций, где проживает большое количество населения, довести нормативные дороги до 85% — это значит и город, и всё, что вокруг агломерации», — пояснил он.

«Все региональные дороги, которые связывают населённые пункты на уровне регионов, довести до состояния не ниже 50% от нормативного состояния. И мы видим, что по этой программе мы уже в 2024 году будем иметь все такие дороги доведёнными до нормативного состояния», — указал Хуснуллин.

Наконец, речь идёт также и о создании опорной сети дорог.

«Мы в прошлом году отработали опорную сеть — это 138 тыс. километров основных дорог. Это федеральные и региональные, на которых движется самый большой поток машин, грузов и перемещений пассажиров», — отметил Хуснуллин.