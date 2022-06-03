Москва, , 16:32 — REGNUM В результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы четырем людям потребовалась госпитализация. Об этом 3 июня сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всего из бизнес-центра эвакуированы 120 человек, спасены 13, четверых пострадавших направили в больницы города», — отметили в департаменте.

На данный момент информации о погибших нет. Кроме того, во время ликвидации пожара удалось спасти семь кошек.

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