Москва, 3 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы четырем людям потребовалась госпитализация. Об этом 3 июня сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

«Всего из бизнес-центра эвакуированы 120 человек, спасены 13, четверых пострадавших направили в больницы города», — отметили в департаменте.

На данный момент информации о погибших нет. Кроме того, во время ликвидации пожара удалось спасти семь кошек.