Кострома, 3 июня 2022, 17:31 — REGNUM Индекс промышленного производства в январе–апреле 2022 года в Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4,3%. Об этом сообщает «Костромастат».
Наибольшее снижение — на 69% показали производители электрооборудования, на 37,5% — предприятия, выпускающие машины. Объёмы производства в металлурги, обработке древесины упали на 21% и 7,6% соответственно.
Обратная тенденция наблюдалась в производстве химических веществ (рост на 27%), металлических изделий (18,4%), на ювелирных (10%) и пищевых (6,3%) заводах. В целом, рост показали 4 из 11 наиболее важных видов экономической деятельности, 7 продемонстрировали падение.
Справка: индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.
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