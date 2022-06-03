Москва, , 16:27 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20», стартовавший с космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, сообщает 3 июня Центр управления полетами (ЦУП).

МКС

Космический грузовик причалил к МКС в автоматическом режиме и доставил на орбитальную станцию воду, топливо, комплекты для научных экспериментов, несколько наноспутников и 3D-принтер.

Старт корабля был посвящён Донецкой и Луганской Народным Республикам (ДНР), флаги которых были нанесены на ракету-носитель.

Процесс стыковки контролировали с Земли сотрудники Центра управления полетами, а с борта МКС за ним следили российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовой корабль «Прогресс МС-20» успешно выведен на орбиту