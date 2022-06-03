Кызыл, , 16:28 — REGNUM Работник горнорудной компании Тувы подозревается в совершении убийства. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«1 июня 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на территории горнодобывающей компании, расположенной на территории Тоджинского района, тела 34-летнего работника с явными признаками насильственной смерти. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый за совершение убийства 51-летний работник этого же предприятия.

По версии следствия, поздно вечером 31 мая во время совместного распития спиртного между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь. Последний скончался на месте.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Расследование дела продолжается.