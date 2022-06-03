Лондон, , 16:26 — REGNUM Букингемский дворец отклонил просьбу американской модели Ким Кардашьян посетить официальную вечеринку по случаю 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II. Об этом 3 июня пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Как отмечает издание, Ким Кардашьян и её возлюбленный Пит Дэвидсон уже прилетели в Лондон (Великобритания), однако им было отказано. Согласно данным источника Daily Mail, модель даже пыталась приобрести билеты другими способами и была согласна, если они будут «не VIP». «Ким редко отказывают в посещении какого-либо мероприятия, так что это было довольно удивительно, особенно с учетом того, что она не часто бывает в Великобритании». Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели стать частью этого особенного праздника», — рассказал инсайдер.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июня 2022 года в Лондоне прошёл традиционный военный парад Trooping The Colour в честь 70-летия восшествия королевы Елизаветы II на престол. В программу мероприятия вошло авиашоу, за которым все члены королевской семьи, в том числе принц Гарри и Меган Маркл, наблюдали с балкона Букингемского дворца.

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