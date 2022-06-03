Забайкальский край, 3 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Образование» большое внимание уделяется как городским школам, так и сельским, ведь более половины школ в стране расположены в селах и малых городах.

Правительство Иркутской области Забайкалье. Школа

Тем не менее важно не только модернизировать инфраструктуру, но и привлекать новых, молодых педагогов в сельские школы, повышать статус профессии педагога. Привлечь в данные школы высококлассных учителей по самым востребованным предметам позволяет программа «Земский учитель», которая реализуется с 2020 года во исполнение поручения президента Российской Федерации. Повышение престижа профессии учителя — одна из важнейших задач национального проекта «Образование».

В Иркутской области с нового учебного года участниками программы «Земский учитель» станут 46 человек. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, речь идет о победителях конкурсного отбора: это педагоги из Иркутской области, а также из других субъектов Российской Федерации, которые будут работать в 44 школах региона.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Буретской СОШ Елена Халиулина (деревня Буреть Усольского района), благодаря участию в данной программе школе очень повезло с педагогом по математике — Светланой Дробышевой. Елена Халиулина очень тепло отзывается о программе «Земской учитель». Говорит, что перед молодыми педагогами России открылись невероятные возможности, можно ознакомиться с особенностями разных регионов страны, поменять место жительства.

«Очень хорошая программа! Мы, во-первых, получили специалиста, которого очень долго ждали и искали. А во-вторых, специалист приехал очень достойный, ведающий всеми современными компьютерными технологиями. Особенно пригодились дистанционные — в пандемию коронавируса это нас спасало. Новый преподаватель помогла нам освоить современные платформы и приемы. Тут как раз к нам поступило новое оборудование, интерактивные панели, «Точка роста» пришла — получилось такое подспорье.

Слава богу, что у нас появился такой учитель и есть такая программа! С детьми нашла общий язык. Дети новую учительницу вначале, как обычно, проверяли, но потом полюбили. Даже из других школ дети просятся к нам, узнав, что у нас хороший математик. Она не жалеет своего времени, занимается с детьми и дистанционно, и очно, и после уроков приезжает. Сама водит машину. То есть приехала современная молодая учительница — какой и должны быть современные учителя.

Она вся погружена в математику, и учеников увлекла. У нас пятеро человек из 8−9 классов поступили в прошлом году в заочную физико-математическую школу университета в Иркутске и успешно закончили. Ездили в Ангарск на межмуниципальный конкурс, посвященный числу пи, и наша сельская команда заняла второе место, хотя там были сильные команды из городов.

В 2022 году наши десятиклассники ездили в политехнический университет на конкурс стартапов. Дети ничего не заняли, но приехали в восторге — строили город на Марсе, целый день там провели, и хотят на следующий год вновь участвовать и победить. Наша девочка заняла первое место на районной конференции и районной олимпиаде по математике. Вот сколько всего сделал новый педагог именно для математики нашей школы. Очень надеюсь, что программа продолжится», — отметила Елена Халиулина.

Всего в Боханский район прибыли уже 10 «земских учителей».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» до 2024 года все сельские школы — это 27 тыс. — будут оснащены оборудованием для обучения, дополнительных занятий, спортивных активностей и так далее. Кроме того, уже сейчас существенно ускорены темпы капитального ремонта городских и сельских школ. В 2022–2023 годах будет отремонтировано 3000 зданий, преимущественно в сельской местности. Согласно целям национального проекта «Образование», Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.