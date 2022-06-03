Старый Оскол, Белгородская область, , 16:26 — REGNUM К ответственности за публичную дискредитацию Вооруженных Сил привлечён житель Старого Оскола Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Баллончик с краской

Известно, что 21 мая мужчина около 05:00 на заборе недалеко от образовательного учреждения баллончиком с краской оставил несколько надписей, «дискредитирующих использование Вооружённых сил Российской Федерации». Участковые нашли вандала, им оказался 33-летний неработающий местный житель. В полиции он заявил, что «не до конца разобрался в ситуации и в целом был недоволен тем, как складывается его жизнь», а теперь раскаивается в своём поступке.

В отношении белгородца составлен административный материал, который направлен в суд. Санкции статьи предусматривают штраф до 50 тысяч рублей.