Москва, 3 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российские музыканты Feduk (Фёдор Инсаров) и Anikv (Анна Онанова) представили дебютную совместную песню «Зонт». Выход работы состоялся на всех музыкальных площадках 3 июня.

Кадр из микроблога певицы Anikv Anikv и Feduk

В треке артисты воспевают летнее время года, пропитанное романтическими чувствами и частыми дождями. Продюсером «Зонта» выступил казахстанский исполнитель Dose (Айдос Джумалинов).

Напомним, что сингл «Зонт» стал лишь вторым релизом в 2022 году для обоих музыкантов. Так, совсем недавно Feduk выпустил трек «Танцы на кухне», а Anikv поделилась композицией «Огни».