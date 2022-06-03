Брюссель, 3 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Санкции введены Европейским союзом в отношении основателя и гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа. Он попал под действие шестого пакета антироссийских санкций.

Vladimir Isaev Аркадий Волож

Напомним, в середине прошлого месяца в прессе появилась информация о намерении Воложа сменить «прописку» «Яндекса» — переместить головной офис компании из Москвы в Израиль. Сама компания эту информацию не подтвердила.

Согласно версии израильского издания Calcalist, Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, прося особых условий для найма сотрудников «Яндекса», не являющихся гражданами Израиля.

Издание отметило, что Волож планировал вывести основную деятельность компании за пределы РФ, чтобы не попасть под западные санкции.