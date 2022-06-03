Луганск, 3 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Одним из участников Петербургского международного экономического форума станет глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

О предстоящем участии лидера ЛНР в ПМЭФ-2022 агентству ТАСС 3 июня сообщил источник, близкий к правительству республики. По его данным, Леонид Пасечник прибудет в Петербург 15 июня, в первый день работы форума.

Ранее о своем желании приехать на ПМЭФ-2022 сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня в петербургском «Экспофоруме». На пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что некоторые участники ПМЭФ-2022 просят организаторов скрыть информацию о себе, опасаясь западных санкций.