Калуга, 3 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Калужской области 22,6 тыс. человек (4,2%) в первом квартале 2022 года не имели работы, но активно её искали. В соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Бен Шан. Безработица

Средний возраст лиц, классифицированных как безработные, в I квартале 2022 года составлял 41,9 года. Безработные, имевшие высшее образование, составили 10,9%, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена имели 15,6%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих — 13,7%, среднее общее образование — 46,6%, основное общее — 11,7%, не имеют основного общего – 1,5%. Средняя продолжительность поиска работы составила 7,1 месяца.

Численность экономически активного населения за первый квартал, по итогам обследования рабочей силы, в Калужской области составила 538,3 тыс. человек, в том числе 515,7 тыс. человек (95,8%) были заняты в экономике. Уровень участия в рабочей силе городского населения составил 65,6%, сельского — 59,3%. Связано это, в основном, с более широкими возможностями в трудоустройстве проживающих в городской местности. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях. За первый квартал среднесписочная численность работников этих предприятий составила 237,4 тыс. человек, что составило 44% от общей численности рабочей силы.