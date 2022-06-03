Наталья Стрельцова, 3 июня 2022, 18:07 — REGNUM В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков». В экспозиции представлены иконы XIII–ХХ веков из собрания Третьяковской галереи и частных коллекций.

Выставка посвящена одному из самых почитаемых святых христианского мира Николаю Чудотворцу. На Руси святителя Николая называют «угодником» и «скорым помощником». Много храмов названы в его честь, а его образ находится в каждой церкви.

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В первом зале экспозиции расположены наиболее ранние иконы, относящиеся к IV–V векам. Реставраторы обнаружили, что иконы много раз переписывались и новый слой живописи наносился поверх предыдущего.

Святитель Николай Чудотворец. XIV век. Ярославль
Святитель Николай Чудотворец. XIV век. Ярославль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец с житием. Конец XIV века
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец с житием. Конец XIV века. Москва
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец с житием. Конец XIV века. Ростов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь
Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь
Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основной текст сложился в IX столетии и повествует о рождении Николая в Патаре и крещении, когда младенец сам стоял в купели, об обучении грамоте, рукоположении в священный сан, исцелении больных и изгнании бесов, о спасении невинно осужденных от казни, утопающих в море — от гибели, нищих девиц — от бесчестия, а также о преставлении Николая и его многочисленных посмертных чудесах. Вопреки представлению о «стандартном» наборе и порядке чтения клейм, житийные циклы большинства икон святого Николая оказываются неповторимыми», — отмечают организаторы выставки.

Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва. Оружейная палата
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва. Оружейная палата
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)
Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За оригинальными иконографическими программами в каждом случае стоит особый замысел, что наглядно демонстрируют иконы из села Мелётово недалеко от Пскова, из коломенского храма Иоанна Богослова, Введенской церкви в Ростове Великом и Николо-Угрешского монастыря. Интересно, что в русских памятниках с конца XIV века часто изображается перенесение мощей святителя Николая из города Миры Ликийские в Бари, в честь которого на Руси был установлен особый праздник, а также так называемые русские чудеса: например, спасение утонувшего в Днепре младенца, которого взмолившиеся Николе родители обнаружили в соборе Святой Софии целым и невредимым, рассказала куратор выставки Елена Саенкова.

Куратор выставки Елена Саенкова
Куратор выставки Елена Саенкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Разделы выставки воспроизводят чудотворные образы святителя Николая, сыгравшие заметную роль в русской истории и культуре: иконы Николы Зарайского и Николы Великорецкого, а также древнюю статую Николы Можайского. На выставке представлены резные и живописные реплики скульптуры XIV века, которая хранится в Сокровищнице Третьяковской галереи.

Никола Великорецкий (поясной). XVII век. Государственная Третьяковская галерея
Никола Великорецкий (поясной). XVII век. Государственная Третьяковская галерея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Никола. Конец XV — начало XVI века. Государственная Третьяковская галерея
Никола. Конец XV — начало XVI века. Государственная Третьяковская галерея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец и Иоанн Предтеча. Тихон Филатьев. 1691
Святитель Николай Чудотворец и Иоанн Предтеча. Тихон Филатьев. 1691
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставку завершает раздел, где показаны образы Николая Чудотворца из собрания старообрядцев. Ряд представленных на выставке произведений экспонируется впервые.

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец. XVIII век
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Святитель Николай Чудотворец. XVIII век
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 3 июня по 28 августа 2022 года в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, дом 12.