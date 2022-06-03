3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 18:07 — REGNUM В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков». В экспозиции представлены иконы XIII–ХХ веков из собрания Третьяковской галереи и частных коллекций.

Выставка посвящена одному из самых почитаемых святых христианского мира Николаю Чудотворцу. На Руси святителя Николая называют «угодником» и «скорым помощником». Много храмов названы в его честь, а его образ находится в каждой церкви.

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В первом зале экспозиции расположены наиболее ранние иконы, относящиеся к IV–V векам. Реставраторы обнаружили, что иконы много раз переписывались и новый слой живописи наносился поверх предыдущего.

Святитель Николай Чудотворец. XIV век. Ярославль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основной текст сложился в IX столетии и повествует о рождении Николая в Патаре и крещении, когда младенец сам стоял в купели, об обучении грамоте, рукоположении в священный сан, исцелении больных и изгнании бесов, о спасении невинно осужденных от казни, утопающих в море — от гибели, нищих девиц — от бесчестия, а также о преставлении Николая и его многочисленных посмертных чудесах. Вопреки представлению о «стандартном» наборе и порядке чтения клейм, житийные циклы большинства икон святого Николая оказываются неповторимыми», — отмечают организаторы выставки.

Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва. Оружейная палата Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За оригинальными иконографическими программами в каждом случае стоит особый замысел, что наглядно демонстрируют иконы из села Мелётово недалеко от Пскова, из коломенского храма Иоанна Богослова, Введенской церкви в Ростове Великом и Николо-Угрешского монастыря. Интересно, что в русских памятниках с конца XIV века часто изображается перенесение мощей святителя Николая из города Миры Ликийские в Бари, в честь которого на Руси был установлен особый праздник, а также так называемые русские чудеса: например, спасение утонувшего в Днепре младенца, которого взмолившиеся Николе родители обнаружили в соборе Святой Софии целым и невредимым, рассказала куратор выставки Елена Саенкова.

Куратор выставки Елена Саенкова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Разделы выставки воспроизводят чудотворные образы святителя Николая, сыгравшие заметную роль в русской истории и культуре: иконы Николы Зарайского и Николы Великорецкого, а также древнюю статую Николы Можайского. На выставке представлены резные и живописные реплики скульптуры XIV века, которая хранится в Сокровищнице Третьяковской галереи.

Никола Великорецкий (поясной). XVII век. Государственная Третьяковская галерея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Никола. Конец XV — начало XVI века. Государственная Третьяковская галерея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Святитель Николай Чудотворец и Иоанн Предтеча. Тихон Филатьев. 1691 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставку завершает раздел, где показаны образы Николая Чудотворца из собрания старообрядцев. Ряд представленных на выставке произведений экспонируется впервые.

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Святитель Николай Чудотворец. XVIII век Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 3 июня по 28 августа 2022 года в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, дом 12.