Усть-Коксинский район, Алтай, 3 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту повреждения плит и крестов на кладбище в селе Усть-Кокса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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Дело возбуждено по статье «Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений», уточнили в ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Расследование дела продолжается.