Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Европейский союз намерен может в ближайшие дни принять решение о введении единого стандарта разъёма для зарядки на мобильных телефонах, планшетах и наушниках, сообщает 3 июня Reuters.

Законодатели ЕС проведут встречу по данному вопросу 7 июня, несмотря на яростную критику со стороны американского техногиганта Apple.

Данный шаг станет долгожданным, но резким вмешательством Еврокомиссии в процесс производства продукции. Компания Apple, чьи смартфоны iPhone оснащены фирменным зарядным портом Lightning, давно выступает против этого плана, утверждая, что инициатива помешает инновациям и увеличит количество электронных отходов, так как все зарядные устройства, не имеющие USB, придется выбросить.

Ожидается, что новое законодательство вступит в силу в 2024 году. Сначала оно должно быть одобрено Европейским парламентом, а затем принято производителями. Помимо телефонов, требование будет распространяться на камеры, наушники, портативные колонки и игровые приставки.

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