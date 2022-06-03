Москва, , 17:49 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Производительность труда», эксперты ФЦК создают на предприятиях условия, позволяющие правильно организовать подачу предложений по улучшению, сделать это частью производственной культуры. Уже полученные знания и навыки как нельзя кстати пригодились после введения жестких антироссийских санкций.

Производительность труда Пресс центр РЦК

Как сообщает платформа производительность.рф, в Свердловской области один из самых ярких примеров — предложение по улучшению от Александра Литвиненко начальника службы промышленной автоматизации электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ — партнёр ФЦК)».

Александр предложил руководству несколько рационализаторских решений. В результате одного из них удалось сократить 40-минутный процесс плавки стали на 1 минуту. Благодаря высвобождению всего лишь одной минуты предприятие дополнительно получило 100 тыс. тонн стали в год и более 1 млрд рублей прибыли. Этот цех считается одним из самых производительных, в год там выплавляют более 1 млн тонн стали (3600 тонн на человека).

Сакский молокозавод («ДК «Мегатрейд-Юг») производит молочную продукцию для гостиниц, санаториев, детских учреждений Республики Крым. При поддержке экспертов ФЦК предприятие увеличило выработку производства творога на 68%.

По итогам первых трех месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда» на заводе по производству упаковки из гофрокартона «ТрансПак» (ООО «Нурек», Санкт-Петербург) удалось добиться 92% заказов, выполненных точно в срок. Это стало возможно благодаря применению принципов бережливого производства на предприятии. Так, время протекания процесса изготовления универсальных картонных ящиков сократилось на 80 минут, а выработка на каждого на человека увеличилась на 26 штук ящиков в час.

«С рабочей группой предприятия мы выбрали эталонный поток — производство четырехклапанных гофроящиков, который занимает 70% доли в объеме производства завода. Проведя диагностику, мы выявили несколько десятков узких мест, который мешали росту эффективности. Среди них — большое количество незавершенного производства, периодический простой оборудования, недозагруженность персонала и потери времени при переналадках», — пояснил руководитель проекта ФЦК Евгений Рулев.

В 2021 году участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стало московское ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», которое занимается разработкой, совершенствованием дезинфицирующих средств и улучшением их потребительских характеристик. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России» и генеральный директор предприятия Дмитрий Куршин, проект помог пересмотреть производственные процессы и определить основные потери в процессах и причины потерь, убрать лишние операции, сократить расстояние от упаковки до склада, эффективно организовать рабочие места по системе 5С, что сокращает время на производственные процессы, улучшить рабочие места и условия труда.

«На примере нашего предприятия: мы достаточно успешно прошли путь с Федеральным центром компетенций в национальном проекте «Производительность труда», увеличив мощности производства в несколько раз не только за счет покупки новых линий, но и за счет изменения и отлаживания производственных процессов. Для решения задач по импортозамещению у нашего предприятия есть все возможности. Вот один из примеров импортозамещения в нашей отрасли: с рынка ушли средства для машинной обработки эндоскопов и инструментов, сейчас данную нишу займут отечественные производители. По нашим данным, сейчас на рынке представлено более 100 отечественных производителей антисептиков, в период пандемии открылись новые крупные производства изопропилового спирта. Поэтому в этой товарной категории дефицита не будет. Уверен, что большинство производителей готовы к экспортным поставкам в случае необходимости», — пояснил Дмитрий Куршин.

По его словам, сейчас, в свете тенденции к импортозамещению, особенно актуальны средства для обработки эндоскопического оборудования.

«Это высокотехнологичные устройства в основном европейского производства, при этом изготовители предлагали полный комплекс средств и оборудования для дальнейшего обслуживания. И лечебные учреждения шли на это. Однако в свое время мы разработали средства для дезинфекции эндоскопов и других медицинских изделий, которые не уступали в качестве, зато были гораздо экономичнее зарубежных аналогов. В прошлом году мы запустили процедуру тестирования этих средств у одного из крупнейших европейских производителей эндоскопов и уже получили отличные результаты по нескольким позициям. Теперь это оказалось как нельзя кстати», — подчеркнул Дмитрий Куршин.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Производительность труда», российские предприятия получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.

Будет разработана цифровая экосистема, которая позволит предприятиям внедрять современные цифровые решения.