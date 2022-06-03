Берлин, , 16:13 — REGNUM В результате железнодорожной аварии в федеральной земле Бавария не менее 60 человек получили травмы и ранения, сообщает 3 июня издание Spiegel со ссылкой на региональные власти.

Рельсы U.S. Geological Survey

На данный момент известно о 16 пострадавших, остающихся в тяжёлом состоянии. По данным ряда СМИ, ещё три человека погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня региональный пассажирский поезд сошел с рельсов возле города Гармиш-Партенкирхен.

Информация уточняется.

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