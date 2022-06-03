Калуга, , 16:11 — REGNUM VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» открылся сегодня, 3 июня, на территории этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, форум проводится с целью обмена опытом в сфере студенческого самоуправления, молодежных проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля, направлен на создание условий для личностного и профессионального развития, самореализации и самоопределения молодых специалистов.

VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» в Калужской области 03.06.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Участниками форума стали более 400 студентов и молодых ученых вузов и научных организаций со всей страны. В течение трёх дней работы они будут принимать участие в мастер-классах, семинарах, деловых играх и проходить тренинги на VR-тренажерах в рамках основных треков — «Молодёжная политика», «Профессионализм», «Наука и инновации». По итогам будут разработаны инициативы, направленные на развитие системы здравоохранения, совершенствование системы подготовки кадров, повышение качества оказания медицинской помощи. Самые яркие из них планируется представить министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко в ходе заключительного пленарного заседания форума.

VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» в Калужской области 03.06.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Среди ключевых спикеров мероприятия — главные внештатные специалисты Минздрава России, ректоры медицинских вузов, ведущие эксперты и лидеры мнений в сфере здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования. В их числе — представители Калужской области. Губернатор области Владислав Шапша назвал форум масштабным и значимым событием и выразил надежду на то, что его проведение на калужской земле будет способствовать привлечению в регион перспективных кадров.

«С министром здравоохранения России Михаилом Мурашко планируем принять участие в итоговом пленарном заседании. Обсудим самые яркие инициативы участников форума: по развитию системы здравоохранения, подготовке кадров, повышению качества медпомощи», — сообщил Владислав Шапша.

VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» в Калужской области 03.06.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

На торжественном открытии участников форума приветствовал заместитель губернатора области Константин Горобцов. Он выразил надежду на то, что форум поможет молодым людям проявить себя и укрепить любовь к своей профессии. «Ваши энтузиазм и энергия очень нужны здравоохранению, — подчеркнул заместитель губернатора, обращаясь к молодежи — За вами будущее, мы ждём от вас высоких результатов».