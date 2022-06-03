Таллин, , 16:10 — REGNUM Эстония находится на шестом месте в Евросоюзе по дороговизне бензина, при этом снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR заявил исполнительный директор национального Союза топливных компаний (Eesti oliuhing) Март Раамат.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Эстония является почти единственной страной, в которой правительство не сделало абсолютно ничего для того, чтобы смягчить ситуацию с ростом цен. Все другие страны уже предприняли, либо предпринимают эти шаги», — отметил Раамат.

Например, Германия и Швеция, которые были впереди Эстонии по ценам на автотопливо в течение десятилейтим, снизили в среду, 1 июня, акциз на топливо.

По словам Раамата, Эстония могла бы снизить ставку акциза на бензин на 20 евроцентов, что означало бы снижение цены на автозаправочных станциях до 25 евроцентов.

В среду, 1 июня, цены на бензин в Эстонии выросли до своего исторического максимума — 2,15 евро за литр А95 бензина.