Курган, , 16:09 — REGNUM В Курганской области за сутки на 3 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы 17 человек, выписаны по выздоровлению 50 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 23 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 3 июня выявлено 104 638 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 718 человек, скончались 1436 пациентов (ни одного человека за сутки).

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