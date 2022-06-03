Москва, 3 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Владелец ресторанов McDonald’s в России Александр Говор рассказал о планах по открытию новых 850 точек. Об этом 3 июня пишет Forbes.

Francis Bourgouin Ресторан McDonald's. Санкт-Петербург

По словам Говора, у его команды есть «жесткий и амбициозный» план — открыть все рестораны бывшего McDonald’s в течение двух месяцев. Предприниматель не раскрыл новое название сети: «У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая компания McDonald’s подала заявки на регистрацию трёх новых брендов. Сеть быстрого питания рассматривает следующие названия — «Это он», «Точно он» и «Компас». До этого были предложены ещё четыре названия — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».