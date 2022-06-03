Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарка столкнулась с грузовой «Газелью», в результате чего травмы получили два человека, в том числе ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 июня.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась примерно в 10:20 мск на 1118-м километре автодороги. Водитель Mercedes, предположительно, превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Газель» и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки, в том числе полуторагодовалый ребёнок.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.