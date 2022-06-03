Кузнецк, Пензенская область, , 16:20 — REGNUM В Пензенской области из окна выпал малолетний ребенок, ещё один — получил ожог. Об этом 3 июня сообщила уполномоченный по правам ребенка по Пензенской области Елена Столярова.

Палата в детской больнице

Первый инцидент произошел в городе Кузнецке. Из окна второго этажа выпал ребенок в возрасте 1 год 9 месяцев. Пока мать отвлеклась, ребенок забрался на подоконник. Затем малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. По словам врачей, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Другой несчастный случай произошел также в городе Кузнецке. 12-летний подросток самостоятельно попытался зажечь газовую горелку в бане. Огонь потух после первой попытки, со второй — пламя опалило голову мальчика и лицо. Пострадавшего доставили в стационар.

Детский омбудсмен призывает родителей с наступлением лета обратить пристальное внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 2 июня полуторагодовалый ребенок остался на какое-то время в комнате без присмотра взрослых. Малыш забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Саратова.

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