Москва, , 16:07 — REGNUM К концу 2022 года в РФ спрос на ремонт бытовой техники вырастет еще сильнее, чем в конце весны 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ зафиксировали усиление спроса на услуги мастеров по ремонту бытовой техники.

Сварка Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Желание как можно дольше использовать привычные нам западные марки бытовой техники в условиях сокращения привычного ассортимента приводит к тому, что чаша весов в выборе ремонтировать или покупать всё чаще склоняется в пользу первого, — сказала Лебединская. — Но стоимость ремонта будет зависеть от стоимости запчастей. Соответственно, можно ожидать его подорожания на 30-40%. Стоимость услуг мастера практически не меняется. Роста спроса на их услуги можно ждать к концу 2022 года, когда начнёт истекать срок гарантии по ранее купленным приборам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что граждане РФ будут все чаще склоняться к ремонту старых бытовых приборов вместо приобретения новых.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ продолжит расти спрос на ремонт бытовой техники — экономист