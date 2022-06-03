Лондон, , 16:41 — REGNUM Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли из США в Соединённое Королевство, чтобы принять участие в праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II, сообщает 3 июня Reuters.

Принц Гарри и Меган Маркл Office of the Governor-Genera

Герцог и герцогиня Сассекские присоединились к другим членам королевской семьи в лондонском соборе Святого Павла во время службы, посвящённой 70-летию пребывания королевы на троне.

Ранее супруги пообещали королеве вести себя «сдержанно» и обойтись «без драм». Гарри и Меган также не планируют появляться на балконе Букингемского дворца вместе с высокопоставленными членами королевской семьи.

Напомним, что пара переехала в США два года назад и проживает в особняке в Калифорнии со своими двумя маленькими детьми.