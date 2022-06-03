Москва, , 16:04 — REGNUM Америка хочет снизить экономическое давление на Китай, рассчитывая таким образом удержать его от активной помощи России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал информацию о том, что Белом доме вновь подняли вопрос об отмене пошлин на китайские товары.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пошлины на китайские товары вводила администрация [бывшего президента США Дональда] Трампа, «исповедующая» возрождение национальной экономики. Администрация [президента США Джозефа] Байдена более привержена идеям глобалистов и свободной торговли, — сказал Перепелица. — США отменяют пошлины на 352 категории товаров из Китая, включая промышленное и медицинское оборудование, автомобильные комплектующие и химикаты, товары народного потребления и некоторые виды печатных плат. Снижение давления на Китай во многом связано с усилением давления на Россию. Это позволяет США удерживать Китай от активной помощи России в обходе наложенных санкций».

Как полагает Перепелица, торговая война с Китаем может сойти на нет при сохранении либерального курса в администрации президента США.

«Если следующие президентские выборы выиграют республиканцы или Китай попытается захватить Тайвань, торговая война может разгореться с новой силой», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что торговая война между Китаем и США завершится лишь после охлаждения геополитической ситуации.

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