Оксана Переможенко, 3 июня 2022, 16:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911
Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Какая радость! Поздравляем Украину с таким приобретением! Повезло так повезло!» — иронизирует Анжела Ю.

«Каждый человек заслуживает своё место в этой жизни», — смеется Quentin Tarantino.

«Очищается Россия от шакалов», — отреагировала Тина А.

«Очень хорошо, минус ещё один предатель. Туда ему и дорога, в недострану!» — написала Елена Ж.

«Вот представьте себе, что во время Великой Отечественной войны получить гражданство Третьего рейха?..» — задумался Ivan P.

«Все помои стекаются на Украину», — пишет Niko D.

«Отлично! Пусть еще всем остальным бегунам поможет», — с сарказмом добавил М. К.

«Там ему и место!» — прокомментировала новость Наталья М.

«Это первый случай в истории, когда крыса сбежала на тонущий корабль», — иронизирует Александр И.

«В цирке прибавился клоун», — шутит tom 74.

«Официально признан предателем», — добавил «Эй! Палыч».

«Гражданство за выдающиеся заслуги»… Это какие же? Проще сказать, за предательство родины — России!» — написал Виталий.

«Скатертью им… катиться колбаской…» — отреагировала Olga I.

«Это ненадолго, а дальше — польское гражданство…» — отметил Николай И.

«Подобное к подобному», — комментирует новость А. Р.

«Получил Иудушка свои 30 сребреников», — добавил Mallcore.

Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
Okras

«Открыто объявили, на кого работает товарищ Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — написал Mikeshark.

«А что он будет делать, когда Украина войдёт в состав России?» — недоумевает Lillina.

«Поражает, с какой щедростью щеневмерла (Украина. — О. П.) раздает гражданство… Она сама-то будет вообще? Давали бы уж сразу гражданство Галичины, Польши… Луны», — иронизирует Ирина.

«Да нет, вместе с гражданством нужно и повестку вручить», — считает Алексей.

«Получить гражданство несуществующей страны 404 и оказаться потом снова в России. Многоходовочка от Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — смеется ZOV.

«Подобное тянется к подобным. Закон жизни», — отметил Сергей.

«Поздравляю украинцев с приобретением. И сочувствую», — пишет No name M.

«Это ей [Украине] за грехи», — смеется ТК.

«Ждем, через сколько дней его внесут на «Миротворец», — добавила Elena B.

«Похоже, Украине своих проблем не хватает», — пишет Artem.

«Верх идиотизма сейчас получать гражданство Украины. У Сомали гораздо более радужные перспективы, чем у Украины», — считает Roman.

«Всех юродивых и убогих как магнитом к Украине тянет», — отреагировала Helga S.

«Надо было сразу польское, чтоб два раза не вставать», — иронизирует Anastacia, намекая на то, что часть территорий Украины может в скором времени войти в состав Польши.

«Крыса на «Титаник» убежала», — с сарказмом написал Daplat 38.

«Баба с возу — кобыле легче… В 90-х был нормальным журналистом, а сейчас стал последним среди шакалов», — подытожил Гиви Б.

*Невзоров — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом