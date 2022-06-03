* Невзорову — запрещённая в России организация

3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины.

Оксана Переможенко, , 16:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Какая радость! Поздравляем Украину с таким приобретением! Повезло так повезло!» — иронизирует Анжела Ю.

«Каждый человек заслуживает своё место в этой жизни», — смеется Quentin Tarantino.

«Очищается Россия от шакалов», — отреагировала Тина А.

«Очень хорошо, минус ещё один предатель. Туда ему и дорога, в недострану!» — написала Елена Ж.

«Вот представьте себе, что во время Великой Отечественной войны получить гражданство Третьего рейха?..» — задумался Ivan P.

«Все помои стекаются на Украину», — пишет Niko D.

«Отлично! Пусть еще всем остальным бегунам поможет», — с сарказмом добавил М. К.

«Там ему и место!» — прокомментировала новость Наталья М.

«Это первый случай в истории, когда крыса сбежала на тонущий корабль», — иронизирует Александр И.

«В цирке прибавился клоун», — шутит tom 74.

«Официально признан предателем», — добавил «Эй! Палыч».

«Гражданство за выдающиеся заслуги»… Это какие же? Проще сказать, за предательство родины — России!» — написал Виталий.

«Скатертью им… катиться колбаской…» — отреагировала Olga I.

«Это ненадолго, а дальше — польское гражданство…» — отметил Николай И.

«Подобное к подобному», — комментирует новость А. Р.

«Получил Иудушка свои 30 сребреников», — добавил Mallcore.

Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Okras

«Открыто объявили, на кого работает товарищ Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — написал Mikeshark.

«А что он будет делать, когда Украина войдёт в состав России?» — недоумевает Lillina.

«Поражает, с какой щедростью щеневмерла (Украина. — О. П.) раздает гражданство… Она сама-то будет вообще? Давали бы уж сразу гражданство Галичины, Польши… Луны», — иронизирует Ирина.

«Да нет, вместе с гражданством нужно и повестку вручить», — считает Алексей.

«Получить гражданство несуществующей страны 404 и оказаться потом снова в России. Многоходовочка от Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — смеется ZOV.

«Подобное тянется к подобным. Закон жизни», — отметил Сергей.

«Поздравляю украинцев с приобретением. И сочувствую», — пишет No name M.

«Это ей [Украине] за грехи», — смеется ТК.

«Ждем, через сколько дней его внесут на «Миротворец», — добавила Elena B.

«Похоже, Украине своих проблем не хватает», — пишет Artem.

«Верх идиотизма сейчас получать гражданство Украины. У Сомали гораздо более радужные перспективы, чем у Украины», — считает Roman.

«Всех юродивых и убогих как магнитом к Украине тянет», — отреагировала Helga S.

«Надо было сразу польское, чтоб два раза не вставать», — иронизирует Anastacia, намекая на то, что часть территорий Украины может в скором времени войти в состав Польши.

«Крыса на «Титаник» убежала», — с сарказмом написал Daplat 38.

«Баба с возу — кобыле легче… В 90-х был нормальным журналистом, а сейчас стал последним среди шакалов», — подытожил Гиви Б.

*Невзоров — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом