Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 3 июня, по состоянию на 15:30 мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,61% до $118,33 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Транспортировка нефти Quartl

«Несмотря на неожиданное решение ОПЕК+ увеличить шаг повышения квот на добычу, цены на нефть сегодня снова растут.

Поддержку спросу оказывает постепенное снятие эпидемических ограничений в Китае, которое, если бы не последние решения ОПЕК+, могло бы забросить цены в район $140 за баррель.

Спекулянты упорно продолжают ставить на рост нефти, хотя сегодняшний отскок, скорее, носит характер отскока перед выходными.

Сегодня поздно вечером выйдут данные по количеству работающих буровых в Северной Америке, которые могут определить динамику цен 6 июня», — считает эксперт.

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