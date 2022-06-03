Кемерово, , 16:03 — REGNUM В Кемеровской области введён режим усиленного лабораторного контроля на молокоперерабатывающих предприятиях. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

«Во втором квартале 2022 года введён режим усиленного лабораторного контроля на двух предприятиях Кемеровской области, осуществляющих производство и переработку молочной продукции, — уточнили в ведомстве. — Причиной введения данного режима является выявление бактерий группы кишечной палочки в мороженом Кемеровского хладокомбината и наличие фитостеринов в молоке сгущенном Кузбассконсервмолока».

Отмечается, что если нарушения продолжатся, то будет введено ограничение на вывоз и реализацию продукции предприятий.