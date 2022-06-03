Кемерово, 3 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области введён режим усиленного лабораторного контроля на молокоперерабатывающих предприятиях. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

«Во втором квартале 2022 года введён режим усиленного лабораторного контроля на двух предприятиях Кемеровской области, осуществляющих производство и переработку молочной продукции, — уточнили в ведомстве. — Причиной введения данного режима является выявление бактерий группы кишечной палочки в мороженом Кемеровского хладокомбината и наличие фитостеринов в молоке сгущенном Кузбассконсервмолока».

Отмечается, что если нарушения продолжатся, то будет введено ограничение на вывоз и реализацию продукции предприятий.