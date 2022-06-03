Москва, 3 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Граждане РФ будут все чаще выбирать ремонт старых бытовых приборов вместо покупки новых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Гаечный ключ

«Мы уже ранее отмечали факт перехода населения к новой модели потребления — экономия на непервоочередных статьях расходов и отказ от покупки дорогостоящих товаров (машин, квартир, бытовой техники), — сказал Сафонов. — Как следствие, граждане вынуждены искать альтернативу и предпочитают ремонтировать старые бытовые приборы вместо покупки новых. Да и цены, которые продавцы увеличили на 15-20%, тоже охлаждают спрос».

По его словам, рост цен на ремонт будет связан в первую очередь с ростом цен на запасные части.

«Уже сейчас некоторые детали, например на стиральные машины — контроллеры, подорожали на 100%, поскольку внутри страны их не производят, а основной поставщик — это европейское государство», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что у жителей РФ появился запрос на ремонт небольших неисправностей бытовой техники, на которые раньше не обращали внимания.