Ульяновск, , 15:59 — REGNUM В Ульяновске состоялись командно-штабные учения с участием представителей силового блока. За последние два месяца это вторые подобные учения. О проведении специальных мероприятий сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Антитеррористические учения в Ульяновске https://73.mchs.gov.ru/

Очередные командно-штабные учения прошли на территории 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи Минобороны России. В них приняли участие сотрудники управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, следственного управления СКР, территориального гарнизона, а также чиновники и ЦССИ ФСО в Ульяновской области.

Отмечается, что учения проводились для отработки вопросов противодействия терроризму: был проведён комплекс специальных мероприятий по нейтрализацию «террористов» и освобождению «заложников».

«По легенде учения неустановленные лица проникли на территорию объекта, захватили «заложников» и забаррикадировались в одном из зданий воинской части», — говорится в сообщении управления МЧС.

Участники провели общий разбор действий, привлекаемых сил и средств, а также выработали меры по совершенствованию «готовности к практическому применению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативный штаб Ульяновской области провёл командно-штабные учения 2 марта на территории роты № 4.