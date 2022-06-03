Уфа, 3 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Комплекс по производству катодной меди на базе Сибайского горно-обогатительного комбината могут создать в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Добыча полезных ископаемых

Сообщается, что данный проект был представлен директором казахстанского предприятия на совещании в формате «Инвестчас», который прошел на площадке IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в Сибае.

Отмечается, что предварительным объём инвестиций по этому проекту составляет 13,4 млрд рублей.

«Промышленная инициатива имеет важное значение для экологии города. В качестве сырья для производства меди будут перерабатывать отвальные породы и воду из местного карьера. По оценкам инвесторов, они содержат до 240 тысяч тонн меди. После одобрения проекта специалисты начнут подробный анализ сырьевой базы», ­ — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что новый комплекс мощностью 20 тысяч тонн меди в год будет работать без выбросов вредных веществ. Планируется создать 260 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации Учалинского района содействовать инвестору в оформлении аренды производственной площадки. Также проекту намерены предоставить налоговые льготы.

«Очень здорово, что вы начнёте переработку отвалов. Но в этом проекте очень важна экологическая составляющая. Минэкологии республики совместно с научным сообществом должны проработать все параметры проекта с точки зрения его влияния на окружающую среду», — приводит пресс-служба слова Хабирова.