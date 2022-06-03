* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 15:59 — REGNUM В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух человек в жилом доме в местности Гезан по обвинению в похищении 16-летнего подростка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По данным источников, в оправдание расстрела этих людей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что после похищения несовершеннолетнего злоумышленники потребовали от его отца выкуп в один миллион долларов.

Источники также сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об аресте ещё трех человек в связи с похищением, но местонахождение задержанных не разглашается.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан под свой контроль, они неоднократно вершили скорый суд. Совсем недавно они выставили в Герате на всеобщее обозрение тело молодого человека, обвинённого ими в воровстве и расстрелянного прямо на улице.