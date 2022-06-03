Макеевка, ДНР, , 15:59 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян из артиллерии со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 15:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в данный момент между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными Украины начинается серьезное противостояние и конфликт.