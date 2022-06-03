Байконур, Казахстан, , 15:59 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1. а», названная «Донбасс» в честь участников спецоперации на Украине, успешно стартовала с космодрома Байконур 3 июня.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» Роскосмос

Ракета «Донбасс» успешно вывела в космос грузовой корабль «Прогресс МС-20». Он направляется на МКС, чтобы доставить космонавтам оборудование, топливо, воду и одежду.

Добавим, что на головной обтекатель ракеты-носителя нанесены флаги ДНР и ЛНР.

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