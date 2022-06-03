Москва, , 15:57 — REGNUM Снятие санкций с России может предотвратить дальнейший рост продовольственной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что для снижения мировых цен на продовольствие необходим отказ от санкций.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Цены на продовольственные товары начали расти до введения антироссийских санкций. Санкции усилили этот процесс, — сказал Сафонов. — Безусловно, снятие санкций может предотвратить дальнейший рост продовольственной инфляции. Продовольственная безопасность должна строиться на основе сохранения политического мира и ликвидации санкционной войны в принципе. Поскольку санкции выступают в последнее время в качестве главных «чёрных лебедей». Слишком много политики в экономической жизни приводит к неоправданным решениям, удорожающим жизнь».

Кроме того, он отметил, что поспешность перехода на альтернативные источники энергии и недобросовестная конкуренция за энергорынок Европы со стороны Америки — основные факторы глобальной нестабильности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что западные страны предпринимают попытки изолировать Россию и разрушить экономику страны.

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