Москва, 3 июня 2022, 15:57 — REGNUM Снятие санкций с России может предотвратить дальнейший рост продовольственной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что для снижения мировых цен на продовольствие необходим отказ от санкций.

Санкции
Санкции
Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Цены на продовольственные товары начали расти до введения антироссийских санкций. Санкции усилили этот процесс, — сказал Сафонов. — Безусловно, снятие санкций может предотвратить дальнейший рост продовольственной инфляции. Продовольственная безопасность должна строиться на основе сохранения политического мира и ликвидации санкционной войны в принципе. Поскольку санкции выступают в последнее время в качестве главных «чёрных лебедей». Слишком много политики в экономической жизни приводит к неоправданным решениям, удорожающим жизнь».

Кроме того, он отметил, что поспешность перехода на альтернативные источники энергии и недобросовестная конкуренция за энергорынок Европы со стороны Америки — основные факторы глобальной нестабильности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что западные страны предпринимают попытки изолировать Россию и разрушить экономику страны.

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