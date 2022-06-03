Москва, , 15:56 — REGNUM Торговая война между Китаем и США закончится только после охлаждения геополитической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что администрация президента США Джозефа Байдена рассматривать возможность отмены некоторых пошлин на китайские товары.

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«Необходимо обратить внимание, что рассуждения об отмене торговых пошлин на китайские товары возникли в период беспрецедентно роста инфляции в США, — сказал Сафонов. — Поэтому этот сценарий можно рассматривать как попытку предоставить американской аудитории положительную информацию о деятельности правительства США. Говорить о конкретном перечне товаров, по которым пошлины будут снижены, рано. Что касается прекращения торговой войны между США и КНР, то в условиях попытки американцев надавить на КНР в военно-политическом аспекте эта фаза наступит только после охлаждения текущей геополитической ситуации».

Напомним, как сообщалось ранее, о возможной отмене американских пошлин высказалась заместитель представителя США на торговых переговорах Сара Бианки.

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