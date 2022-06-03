Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 3 июня, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже снижается эфемерные 0,01%, до 61,64 рубля. Евро теряет 0,4%, торгуясь по 65,29 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Деньги в руках (сс) Christian Dubovan

«В первой половине дня против рубля велась активная спекулятивная игра на понижение на фоне ожиданий повышения ставки и распродажи активов с баланса ФРС и снижения ставки ЦБ РФ на заседании 10 июня.

Несмотря на крайне низкую ликвидность внутреннего рынка валют, игнорировать тенденции международного Forex довольно сложно.

Если ФРС США поднимет ставку на 0,5 процентного пункта, как ожидает рынок, а ЦБ РФ вновь снизит ставку на 3 процентных пункта, только резкий рост сырьевых цен удержит рубль от падения.

Но евро, видимо, в любом случае продолжит слабеть к доллару, поскольку ЕЦБ пока не готово ужесточать монетарную политику», — пояснил эксперт.

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